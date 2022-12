Csőszön úgy gondolták, hogy még soha nem volt ennyire szükség az összefogásra, mint most. Ezért döntöttünk és szívügyük lett az összeszerveződés, amely alapján, egy civil kezdeményezés részeként, adományokat gyűjtenek a Csőszön élő, rászoruló családok számára. A Csőszi Pillanatok közössége szeretettel fogad új és használt – de szép állapotú – játékokat, mesekönyveket, ruhaneműket, egészen csecsemőkortól az iskoláskorig. Várnak még tisztálkodószereket, édességeket, vagy akár tartós élelmiszereket is. Az adományokat a helyi szociális munkatársak és körzeti illetékes szakemberek segítségével juttatják majd el a családokhoz. A felajánlásokat december 11-ig fogadják, előzetes egyeztetést követően érte is tudnak menni.