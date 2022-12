Tíz évvel ezelőtt indult útjára a jótékonysági vadászat rendezvénye Fejér megyében. Sikere és támogatottsága azonban egyre nőtt, így néhány éve már országos szinten rendezik meg a programot – minden esztendőben december 27-én. E napon lesz idén is – árulta el a feol.hu-nak Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

- Az elmúlt 10 évben, minden esztendőben a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznak juttattuk a támogatásokat, ezzel pedig a gyermekosztály legnagyobb támogatójává vált a vadásztársadalom – mutatott rá a szervező, utalva arra, hogy nincs még egy olyan versenyszektor szereplő vagy társadalmi szervezet az országban, amely több támogatást adott volna a gyerekek kórházi gyógyítására, mint e társaság. Ez nagy büszkeség a jótékonysági vadászat életében – fogalmazott Fejes László, hozzátéve: idén arra törekednek Fejér megyében, hogy a megyei vadászok összefogásával – a korábbi évek alatt összegyűjtött és a megyei kórháznak átadott 35,6 millió forint támogatást tovább tudják növelni.

Fotós: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

– Ebből az összegből 26 orvosi eszközt vásároltunk a Fejér megyei kórház gyermekosztályának, mellyel máig közel 30 ezer itteni beteg gyermek gyógyításához járulhattunk hozzá. A jótékonysági vadászat 2022-re eljutott arra a szintre, hogy a legszélesebb körre ható karitatív program lett Magyarországon. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy országos szinten is mintegy 88 ezernél több gyermek gyógyításához járultunk hozzá az elmúlt 10 évben megvásárolt orvosi eszközöknek köszönhetően.

A szervező rámutatott: a megyei kórházak mindig saját maguk választanak, vagyis mindig hiánypótló orvosi eszközök kerülnek az osztályokra. - Ez a jövőben is így marad – nyomatékosította az ügyvezető, aki azt kéri most is a vadásztársaktól: vegyenek részt a programban. - Békeidőben is fontos a támogatás, de akkor, amikor a világban és az országban is nehéz helyzet uralkodik, még fontosabb!

Az idei évben a Fejér megyei vadászok két intézmény gyermekeinek gyógyításához is hozzájárulhatnak: a fehérvári mellett ugyanis ezúttal a móri kórházat is támogatja a jótékonysági vadászat. Az eseményre előzetes regisztráció szükséges (https://ojv.hu/hirek/regisztralj-es-nyerj-fejer ). A program a korábbi évekhez hasonló lesz: december 27-én 7.30-kor kezdődik a helyszíni regisztráció a kápolnásnyéki kastély udvarán, ezt követően indul öt helyszínen a vadászat.