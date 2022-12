Elsőként Mayer László katolikus helyettes-esperes, plébános köszöntötte a megjelenteket, majd Gulyás Imre, az idei év sárszentmihályi díszpolgára gyújtotta meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját. Rövid beszédében kiemelte: különösen szép feladat ez számára, hiszen a negyedik gyertya köztudottan a szeretet jelképe. Azé a szereteté, amelynek a lángja sosem hunyhat ki. Ahogy Aranyosi Ervin szép versében mondja: „Negyedik is lángra lobban, / kiviláglik tiszta fénye. / Ott ragyog a csillagokban, / s éled az ember reménye.”

Krutzler Gergő tangóharmonika-művész

Forrás: Süle Zsuzsanna

Aztán a muzsikáé lett a főszerep. Krutzler Gergő sárszentmihályi tangóharmonika-művész első önálló koncertjének repertoárjában természetesen csakis karácsonyi dalok szerepeltek. Olyan klasszikusok is elhangzottak, mint a Mennyből az angyal, amely minden szempontból jól csengett egy sárszentmihályi koncerten, hiszen szerzője nagy valószínűséggel az a 18. században élt Heves megyei, boconádi plébános, akit Szentmihályi Mihálynak hívtak. De az angolszász dalok, mint a Hallelujah, a Jingle Bells vagy a Let it Snow is legalább akkora sikert arattak, mint a magyar feldolgozások: például Csondor Kata: Add tovább, a Neoton Família: Ha elmúlik karácsony vagy Halász Judit: Karácsony ünnepén című dala.

A negyedik gyertyát Gulyás Imre, a település díszpolgára gyújtotta meg

Forrás: Süle Zsuzsanna

A jótékonysági koncert szervezője, Sárszentmihály önkormányzata mindenkinek köszönetét fejezi ki a helyszínen, illetve a Sárszentmihály Közalapítvány bankszámlaszámára korábban is már gyűjtött adományokért, melyet a sárszentmihályi és sárpentelei rászorulók karácsonyi szociális támogatására fordítanak.