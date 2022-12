Mindenhol jó, de a szilveszter otthon a legjobb? Ahány ember, annyi szokás – szokták volt mondani. Ez igaz az év utolsó napjára, szilveszter éjszakára is, amikor mindenki egy kicsit kiereszti a gőzt. Hogy kettesben párunkkal, vagy nagyobb társaságban, esetleg utazással, vagy éppen éjszakai fürdőzéssel búcsúztatjuk az óévet, nagyban függ mindenkori anyagi lehetőségeinktől, lelkiállapotunktól. Sokunk számára megterhelő volt ez az év, ahogy nekem is. Jómagam részéről a karácsonyi sürgés-forgás után egy csendesebb lezárásra vágyom, amikor is szeretteim körében gondolhatom át és vonhatom le a hátunk mögött hagyott esztendő tanulságait, örömeit, vagy éppen bánatait, illetve egyúttal egy új fejezetet is kinyithatok az életem könyvében: a 2023. következik!