Legutóbb december 26-án, hétfő este. Idézzük: "Kedd reggel járműhiba miatt a Székesfehérvárról 4:18-kor Nagydorogra és a Nagydorogról 5:45-kor Székesfehérvárra induló személyvonat (8300, 8399) helyett pótlóbusz közlekedik. A közút kialakítása miatt a pótlóbusz Rétszilas vasútállomást nem érinti."

A bejegyzés:

Mivel nem ez volt az első alkalom, hogy járműhibára hivatkozva nem közlekedett a szóban forgó hajnali járat, kérdéseinkkel a vasúti céghez fordultunk. Tőlük nagyon hamar választ is kaptunk. Noha azt nem tudtuk meg, pontosan mit takar a járműhiba a Székesfehérvár–Nagydorog járat esetében, de azt megerősítették, hogy "az elmúlt időszakban többször is a reggeli Székesfehérvárról 4:18-kor Nagydorogra és a Nagydorogról 5:45-kor Székesfehérvárra induló személyvonat helyett pótlóbusz közlekedett". A MÁV válasza szerint "a vonat pótlására egy szóló autóbuszt szoktak kiállítani, de csak minimális utasforgalom a jellemző", vagyis ezen is kényelmesen elférnek a vonalon közlekedő emberek. (A vonat pontos utasforgalmi adatait összegezniük kell, erről csak jövő héten tudják tájékoztatni lapunkat.)

Emellett arról is érdeklődtünk a MÁV-nál, hogy a pótlóbusz jellemzően csak Rétszilas állomást hagyja-e ki. Mint megírták, "a közút kialakítása miatt a pótlóbusz Rétszilas vasútállomást nem érinti, de azt a vasútállomást máskor sem érinti semmilyen pótlójárat (a vasútállomás nem lakott területen van). A reggeli vonatot pótló autóbusz az érintett településeken keresztül halad a 63-as főúton, a többi állomás és megállóhely elérése biztosított."