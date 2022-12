A megnövekedett rezsiköltségek okozta nehézségek leküzdéséért Aba képviselő-testülete is számos olyan döntést hozott októberben, melyek a kiadások mérséklését hivatottak szolgálni.

Ezen intézkedések érintették a gyermekétkeztetést is: a Fórum Étteremhez tartozó Háromkalász Étterem, melegítő konyha novembertől bezárta kapuit, a gyermekétkeztetést azóta a Fórum Étteremben biztosítja.

Úgy tűnik azonban, a szülői közösség nem nyugodott bele a döntésbe. Az önkormányzat közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot: a képviselő-testület úgy döntött, a szülői kérésekre tekintettel újranyitja a Háromkalász Éttermet.

– Az újranyitáshoz több feladatot el kell végezni. Ezek között kiemelkedően fontos, hogy legyen megfelelő személyzet az étterem működtetésére. Múlt héten meglettek a kollégák, akik majd januártól tudják üzemeltetni az éttermet. – áll a városvezetés közleményében.

Az utolsó akadály elhárulásával immár biztos: január 9-én ismét megnyitja kapuit az étterem, ami egyúttal azt is jelenti, a téli szünet utáni első tanítási napon már a régi helyükön étkezhetnek az iskolás gyerekek.