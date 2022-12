Igaz, hogy a téli napfordulón már túl vagyunk, tehát ismét hosszabbak a nappalok, mint az éjszakák, mégis lényegesen hosszabb ideig kell még közvilágítással segíteni az úton lévőket. Gárdony számos településhez képest szerencsésebb helyzetben van a jövő évi rezsiárak tekintetében, köszönhetően az elmúlt évek fejlesztéseinek. Mégis vannak olyan területek, ahol szükséges lesz a spórolás. Ilyen például a közvilágítás is, mely kapcsán a képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy több ponton is szüneteltetik a közvilágítást egy ideig. Ilyen például a templomok külső megvilágítása, illetve Agárd határától Velence határáig tartó tóparti kerékpárút közvilágítása is. Lekapcsolják egy időre Gárdonyban a Sólyom utcai vasúti átjáró reflektor világítását, Agárdon Gárdonyi úti kerékpárút, illetve sétány melletti külön közmegvilágítást, továbbá az agárdi nagy parkoló közvilágítását is. Ezekkel az intézkedésekkel szeretné az önkormányzat csökkenteni a rendkívül magas energia költségeket, s ezért a lakosság megértését kéri.