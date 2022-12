Ünnep és béke 16 perce

Így ünneplik a karácsonyt és ezt várják az újévtől a korábbi fehérvári polgármesterek

Év végén minden elcsendesül, az emberek, ha csak egy kis időre is, de maguk mögött hagyják a gondjaikat, a munkát, és a hétköznapokat. Ilyenkor mindenki családi körben, szeretetben ünnepel és mindenki számára vannak kedves karácsonyi emlékek, vagy őriznek hagyományokat. Nincs ezzel másképp Fehérvár két korábbi polgármestere, Warvasovszky Tihamér és Balsay István sem, akik elmesélték hogyan is néz ki náluk az év legszebb ünnepe és milyen tervekkel vágnak neki 2023-nak. Hallgassák meg Önök is!

Borsányi Bea Borsányi Bea

Warvasovszky Tihamér Balsay István

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!