A Volánbusz Zrt. által a téli szünet idejére összeállított tájékoztató szerint 2023. január 8-ig munkanapokon is szombati menetrend szerint közlekednek a székesfehérvári helyi járatos autóbuszok – közölte a városportál. Mint kiderül, az intézkedés az alábbi járatokra vonatkozik: 10, 11, 11A, 12, 12A, 12Y, 14, 14G, 15A, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 26A, 26G, M26, 27, 29, 31, 31E, 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 38, 40, 42, 43, 44. A Kassai utca/Nagyszombati utca megállóhelyről 6.10, 14.10 és 22.10 órakor, míg a Jancsár utca megállóhelyről 5.25, 13.25 és 21.25 órakor két autóbusz indul ugyanazon az útvonalon.

A Volánbusz Zrt. közleménye alapján tudjuk, hogy Székesfehérváron a helyi járatok december 31-én a belső végállomásokról 19.00-kor indulnak utoljára, a küldő végállomásokról menetrend szerint indulnak vissza. Dunaújvárost tekintve is igaz, hogy a járatok ezen a napon a végállomásokról 19.00-kor indulnak utoljára.

Tanítási szünetes munkanap

Az ugyancsak a cég honlapján található tájékoztató szerint a téli iskolaszünet országosan december 19-től január 10-ig tart. Az általános közlekedési rendben december 31-e szabadnapnak minősül, január 1-jét a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napként kezelik, január 2-a a hét első tanítási szünetes munkanapja, január 3–5. pedig tanítási szünetes munkanap.

Jó hír, hogy míg december 24-én és december 26-án több változást is meg kellett jegyezniük az utazóknak például Mór, Szabadhídvég és Székesfehérvár vonatkozásában, addig december 31-én ezeknél a járatoknál is változatlan lesz a közlekedés. Egyedül a 21.20-kor induló, Budapest, Népliget – Tapolca, autóbusz-állomás járat esetében van módosítás: ez a busz az év utolsó napján csak Veszprémig közlekedik.

Új menetrendek

Noha Székesfehérváron korábban január 9-től elrendelték a járatszám-csökkentést, a közgyűlés végül eltörölte a döntést, ezzel is segítve a lakosságot, hogy a magas üzemanyagárak miatt minél többen vehessék igénybe a közösségi közlekedést. Ez azt jelenti, hogy az új esztendő első tanítási napján nem lép életbe a tervezett változás, a járatok a megszokott menetrend szerint fognak közlekedni a városban – hangsúlyozza a szekesfehervar.hu.

Ezzel szemben Dunaújvárosban már január 1-jétől új menetrend fogadja a helyben utazókat. Az új menetrend továbbra is biztosítja az eljutást a város különböző pontjaira, valamint a 8201-es, a 8202-es és a 8229-es vonalon közlekedő járatokon érvényes lesz a helyi jegy és bérlet, a szakaszhatáron belül – olvasható a Volánbusz Zrt. honlapján. A helyi közlekedést érintő változás részletei ITT találhatók.

Elöl ül a masiniszta

A MÁV közleménye szerint év végén, szilveszterkor és a jövő év elején sem változik a naptári naphoz képest a vasúti közlekedési rend, azaz 30-án pénteki, 31-én szombati, újév napján vasárnapi, január 2-tól pedig a már megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok.

Az is tudható, hogy január 2-ig a frekventált napokon a Budapest–Pécs vonalon az InterCity vonatok, továbbá a dél-balatoni vonalon a Balaton és a Tópart IC-k, a Budapest–Győr–Sopron, illetve Szombathely közötti InterCityk, valamint a Göcsej és Bakony InterCityk Zalaegerszeg és Szombathely felé szükség esetén több kocsival közlekednek az utasforgalom függvényében és a lehetőségekhez képest.

Többen utazhatnak

Mind a MÁV, mind pedig a Volánbusz Zrt. felhívja a figyelmet az utasforgalom várható növekedésére, ezért arra kérik utasaikat, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az esetleges menetrendváltozásról. Hozzáteszik, érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva a helyet az utazásra. Főleg, hogy Fejér megyét érintve is változik a pénztárak nyitvatartása: a dunaújvárosi, móri, Székesfehérvár Jancsár és Rákóczi utcai jegypénztárak december 31-én és január 1-jén is zárva tartanak. Egyedül a székesfehérvári autóbusz-állomás pénztára tart nyitva, de az is csak december 31-én, szombaton 7 és 12 óra között. A menetjegyek azonban elővételben, online és mobilon is kényelmesen megválthatók.