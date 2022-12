Tizedik alkalommal rendezték meg Kápolnásnyéken – s idén először Móron is – az Országos Jótékonysági Vadászatot (OJV) december 27-én. Az eseményen részt vevőknek köszönhetően Fejér megyében 5 és 10 millió forint közötti támogatási összeg gyűlt össze – ennél pontosabb adattal azonban Fejes László, az OJV ügyvezetője még nem tudott szolgálni, de elmondta: ilyen nagyságrendű összeget egészen biztosan tudnak adni ezúttal is a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház gyermekosztályának.

– Az egészen biztos, hogy tovább növeljük az eddigi adományainkat, mellyel a gyermekosztály legnagyobb támogatója a vadásztársadalom lett – fogalmazott, s hozzátette: a megyében megmozdították a móri térséget is, s ennek a programnak a kialakításában együttműködtek Törő Gábor országgyűlési képviselővel, aki maga is vadász és részt vett az eseményen. – A térség gyermekgyógyászatát fogjuk ezzel is támogatni, megközelítőleg másfél–kétmillió forinttal.

A tizedik, jubileumi vadászaton, Kápolnásnyéken Nobilis Márton, az agrárminisztérium államtitkára is megköszönte a résztvevőknek a támogatást, az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a szervezést, s mint az élelmiszerért felelős agrár államtitkár kitért arra, hogy a vadhús az egyik legegészségesebb magyar élelmiszer. L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója pedig házigazdaként így fogalmazott: jó gondolat polarizálni az egyes megyéket, azaz jó, hogy más intézményeket is bevontak a támogatottak körébe – utalva ezzel a móri térség megmozdítására. Hozzátette: nemcsak résztvevőként, de támogatóként is sok vadász csatlakozott a kezdeményezéshez. S nem mellesleg van, aki már tizedik alkalommal adta nevét és támogatását az ügyhöz.

Fejes László elmondta: 2022-re Magyarország legszélesebb körre ható karitatív programja lett tehát a jótékonysági vadászat, országos szinten 91 ezer fölött van a gyógyított gyerekek száma, amely adat napról napra nő. Idén összességében 40 millió forint támogatás gyűlt össze, mellyel 21 egészségügyi intézményt támogatnak.