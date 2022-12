– A kápolnásnyéki kastélytól indulva öt területen vadásztunk, az öt területen összesen százhét regisztrált vadász vett részt az idei jótékonysági vadászaton. Az idő alapvetően jó volt, de az óriási, negyvenöt kilométer per órás szél valamelyest hátráltató tényező volt, mert a kutyák ilyenkor egy úgynevezett szagvakságot kapnak, és a fácánok sem úgy repülnek – ha pedig repülnek, azt úgy teszik, hogy nem igazán lehet utolérni őket. Ehhez képest szép teríték jött össze. – összegezte tapasztalatait Schmidt József, a Velencei-tavi Vadásztársaság elnöke, az Országos Jótékonysági Vadászat stratégiai partnere.

– Ez egy vadgazdálkodási folyamat része, hiszen nemcsak arról van szó, hogy kimegyünk és vadászgatunk, hanem óvjuk, etetjük az állatokat, és nyilván a megfelelő gazdálkodás mellett olykor terítékre is hozzuk őket. – tette hozzá.

Országosan több, mint ezer vadász csatlakozott a kezdeményezéshez. Idén a Velencei-tavi Vadásztársaság, a Barátság Vadásztársaság, a Baráti Vadásztársaság, az Őzbak Vadásztársaság és a Zöld Erdő Vadásztársaság fogott össze a fehérvári kórház támogatásáért, valamint a megyét érintően Móron is útnak indultak a vadászok a helyi kórház támogatása céljából.

A nevezésekből befolyó összegből, mely idén fejenként ötvenezer forint volt, a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is a fehérvári kórház gyermekosztályának vásárolnak hiánypótló orvosi eszközöket.

A vadászat végeztével kilencvennégy darab fácánkakas, hetvenkilenc darab fácántyúk és egy darab szajkó került a terítékre.