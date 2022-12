Tizennégy kisgyermek, köztük egy öt hónapos csecsemő vette birtokba november elején Sárosd új bölcsődéjét. Mint azt Dunkl Gergely polgármester beszédében elmondta, a mintegy 3300 lakosú településen nagy igény mutatkozott az új intézmény létrehozására.

– Összesen 316,5 millió forintból valósult meg ez a beruházás, ezen felül további önerőt kellett biztosítani az eszközök beszerzésére. A Fejér Megyei Önkormányzattól erre 8,5 millió forint visszatérítendő támogatást kaptunk, az önkormányzat ezt további 6 millió forinttal egészítette ki. Az elmúlt időszakban ez az első teljesen új intézményünk, bölcsőde eddig nem volt a településen. Nagyon vártuk már. – mondta a 2 csoportszobás 24 férőhelyes, saját főzőkonyhával rendelkező bölcsődéről Dunkl Gergely.

– A fejlesztésünk azért is komplex, mert a Magyar Falu Programnak köszönhetően az épülettel szemben egy új kerékpárutat is üdvözölhetünk, továbbá a megfelelő járda és parkolók kialakítására is nagy figyelmet fordítottunk. Azt gondolom, elégedettek lehetünk itt, Sárosdon. – tette hozzá a polgármester, aki egyúttal köszönetet mondott a projektben résztvevő személyeknek, vállalatoknak.