Valódi subákban, kolompokkal, csilingelőkkel, botokkal és versekkel, énekekkel járták Sukoró utcáit a Sukorói Hagyományőrző Egyesület tagjai pénteken délután. Kiss Kálmán, Küttel Dávid, Kardeván Károly, Botlik Dávid, Kiss Dani, Nagy Bálint és a gyerekek – Csongor, Ábel, Krisztián és később csatlakozott Soma – küldték így mindenkinek jókívánságaikat az új esztendőre. Többek közt ezt is: „Adjon a kegyelmetek házába csöndességet, falunkba békességet, ne bocsásson a mi édes hazánkba ínséget.”

– Amikor a feleségemmel Sukoróra költöztünk, híre ment, hogy eredetileg néptánc-pedagógus és zenész vagyok, így belecsöppentünk ebbe a remek csapatba, a Sukorói Hagyományőrző Egyesületbe, amely több mint 25 éve alakult – mondta el Küttel Dávid, az egyesület művészeti tagja. A regölésre ezúttal is érkeztek komplett családok: volt köztük apa-fia, sőt, nagypapa-apa és fia csapat is. – S a lényeg éppen ez: hogy apáról fiúra, anyáról lányra szálljon a hagyomány. A regölés felelevenítése is ezért volt fontos: karácsony után a környékbeli pásztorok, juhászok mentek régen regölni, nem csak itt, mindenhol a Kárpát-medencében. Az elmúlt évtizedben számos helyen igyekeztek feléleszteni ezt a szokást, noha mi már nem vagyunk pásztorok, kondások. Körbejárjuk a települést és jókívánságokat mondunk a házigazdáknak az újévre.



A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el.