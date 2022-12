A Ciszterci Szent István Gimnázium, a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI, valamint a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola tanulói igazi ünnepi, meghitt hangulatot varázsoltak a Városház térre. Több szólamban felcsendültek többek között olyan jól ismert dalok, mint az Ó, gyönyörű szép titokzatos éj és a Somewhere over the rainbow.