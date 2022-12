Gyermeksebészet, ambulancia, infektológia: ezt a három osztályt kérdezi évről évre Anna, mit tennének a kívánságlistájukra, ha a kisangyalok megígérnék, teljesítik is azt. Az előző gyűjtésről bővebben itt olvashatnak. Fotónkon pedig a legelső összefogás, annak is a boldog végkifejlete, az átadás. Akkor Mészáros-Herczeg Annához egy nyelviskola is csatlakozott. Az általuk összegyűjtött pénzből kifejezetten a kórház által megadott tárgyakat, játékokat, eszközöket vásárolták meg.

És hogy idén mi szerepel azon a bizonyos kívánságlistán? Felsorolás következik: lázmérő (homlokhőmérő és flexibilis végű hőmérő), törölköző 70x140, fürdőlepedő baby méret, kis paplan baby (60x8-90cm), cumisüveg melegítő, svédpohár, gyermek műanyag pohár, ujjatlan rugdalózó (újszülött méret, lábköz patentos), textil pelenka, egyszer használatos pelenka minden méretben, nedves popsi törlőkendő, popsi kenőcs, baba fürdető, fürdető szivacs, előke, műanyag pohárkák, gyerek kistányérok, műanyag gyermek kiskanál, evőeszközök, konyharuha, mosogatószer, szalvéta, papírtörlő, papírzsebkendő, WC papír, WC illatosító, szabó centi, olló, vékony alkoholos filctoll, filctoll: piros kék

Anna érdeklődésünkre elmondta, az előző években rengeteg adomány gyűlt össze, amit az átadáskor még a kórház igazgatója is személyesen eljött megnézni.

- Meghatódva mondta, hogy civil szervezés keretében a miénk volt a legnagyobb értékű adomány a tavalyi évben. Bízom benne, hogy ez idén is sikerül! - mondta el a szervező, majd hozzáfűzte, egyelőre úgy tűnik, hogy igen. - Az az elmúlt évek tapasztalata, hogy az utolsó két hétben érkezik a legtöbb adomány, így még nehéz látni, hogy miből sikerül kevesebbet gyűjteni. Főleg kisgyermekes családok adományoznak, akik pontosan tudják, mekkora szükség van ezekre a dolgokra egy kórházi tartózkodás során - tette hozzá.

Az adományokat idén december 20-ig gyűjtik, hogy karácsonyra biztosan célba érjen. Öt gyűjtőpontra várják a felajánlásokat, mutatjuk, hol!

1. Öreghegy

Szepesi utca 42/1

Hétfőtől vasárnapig 8-19.00 között

Sorház első háza, itt egy nagy műanyag dobozt kell keresni, ami a bejárati ajtó mellett lesz a teraszon. Ha a kiskapu esetleg zárva lenne, akkor Herczeg Alízt kell keresni Messengeren.

2. Bankmonitor Partner

Deák Ferenc utca 13. 1.emelet (Box terem felett, Tornárium mellett)

Hétfőtől-péntekig 8.00-16.30 között.

Itt Valkó András segít.

3. Algorithmics Székesfehérvár

Piac tér 1. (McDrive mögött, fehér üzletház, belső folyosó)

Hétfőtől-péntekig 9.00-15.00 között.

Ha esetleg nincs bent senki, akkor a szomszédos optikába be lehet adni a csomagot.

4. Rutin98 Autósiskola

Székesfehérvár

Horvát István utca 1. Fsz

Nyitvatartási időben bármikor.

Hérfőn és szerdán:

9.00 - 16.00-ig

Kedden és csütörtökön:

9.00 - 15.00-ig

Itt Vargáné Horváth Évának köszönik a segítséget.

5. Maroshegy

Udvarhelyi utca 14.

Hétfőtől vasárnapig 8.00-19.00 között

Itt a kerítés mellett, a kocsibeállón található a doboz