Csütörtökön, valamennyivel dél előtt égimeszelőnek tűnő sportolók vonultak be a Fejér Megyei Szent György Kórház Gyermek Osztályára. A kosárlabda és kézilabda óriások ajándékcsomagokat vittek a lábadozó, a karácsony előtti hazatérésben reménykedő gyermekeknek. Mint megtudtuk, az Alba Fehérvár minden évben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeknek adományozzon, ajándékozzon, és az idei évben úgy döntöttek, hogy a kórház gyermek osztálya kapja az erre a célra előkészített ajándékokat.

Fotós: Palocsai Jenő

Bucsi László, az egészségügyi intézmény főigazgatója megköszönte az ajándékokat, azt pedig különösen, hogy ilyen sokan eljöttek a csapatból. A gyermekosztály vezetője is megköszönte az adományokat. Kálmán Andrea úgy fogalmazott: -Itt a mindennapokban egy kis változatosságot hoz az, ha adomány érkezik. Ezeket a játékokat, illetve ezeket a vitaminokat, amelyeket most adtak át, természetesen minden gyermek haza tudja vinni magával. Mi pedig bízunk abban, hogy talán egy jó emlék marad nekik a kórházban töltött napokról. Az az adomány, ami itt helyben használható, a mindennapjaidat könnyíti meg, méghozzá oly mértékben, hogy miközben itt a játszanak, rajzolnak a sarokban, kicsit el tudják felejteni azokat a problémákat, amelyekkel itt szembesültek.

Fotós: Palocsai Jenő

Valóban nem csak albás ajándékok voltak a csomagokban, hanem vitaminok is, ugyanis a sportolókat elkísérte PatikaPlus gyógyszertárak képviselője, ugyanis ők is ajándékkal készültek. A cég nevében Temesvári Márta elmondta: -Mi minden évben örömmel csatlakozunk a kosarasok és a kézilabdások által a szervezet adományátadó akcióhoz és idén sem volt ez másképp. Nagyon örültünk annak a döntésnek, hogy ez alkalommal a kórházat és benne ezeket a gyerekeket választották. Igaz, kénytelenek itt tölteni ezt a pár napot, de gumicukor vitaminokkal kedveskedtünk nekik, és azt reméljük, hogy egy kicsit fel tudjuk dobni az itt töltött szomorú napokat.

Fotós: Palocsai Jenő

Kálmán Andrea osztályvezető főorvos hozzátette: - Jelen pillanatban nincs itt minden gyermek, lényegesen többen vannak az osztályon, de van közöttük jó pár, akik vizsgálaton vannak jelenleg, illetve a betegsége okán nem tud kijönni a folyosóra. Abban viszont egyformák, hogy mind nagy örömmel várta az ajándékokat, mint ahogy mindig minden kisgyermek örömmel várja az ajándékozást. Persze így várják a karácsonyt is, és remélhetőleg akik most itt vannak, azok a karácsonyt már nem itt fogják tölteni, de addig még biztosan érkeznek újabb betegek. Mi továbbra is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a karácsonyt minden gyermek az otthonában, családjának körében töltsön.