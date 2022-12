– Ma van az ukrajnai háború 298. napja. Február 24-én senki sem gondolta, hogy tartós válsághelyzet veszi kezdetét Európa közepén. A háború első napján, amikor kollégáinkkal bepakoltuk az első segélyszállítmányt és elindultunk az ukrán határ felé, még nem sejtettük, hogy a következő közel egy évben több száz alkalommal tesszük majd meg ezt az utat – mondta az egyik fővárosi üzletközpont parkolójában álló kamion mellett Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke. – Megyünk hűtőkocsikkal, kisbuszokkal, teherautókkal, egyedül vagy konvojban, élelmiszerekkel vagy életmentő gyógyszerekkel Beregszászba, Munkácsra, Irpinbe, Bucsába, Kijevbe, küldünk segélyszállítmány a Donbászba, Mikolajevbe, Dnyipro-ba. Több ezer ember számára napi szinten nyújtunk szállást, adunk élelmiszert, orvosi ellátást, kezdjük az újjáépítést.

Tiszabecsen a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai tíz hónapja folyamatosan várják a Tisza túloldaláról érkező menekülteket. Csak ott több mint 30 ezer menekültet fogadtak, étkeztettek, láttak el a legszükségesebbekkel. De nem csak a határnál vagy a határ túloldalán segítenek. Munkatársaik március óta – a Karitatív Tanács másik öt segélyszervezetével közösen – Budapesten, a BOK csarnokban kialakított professzionális segítő központban is a nap 24 órájában várják a segítséget kérőket. A Baptista Szeretetszolgálat több száz menekült számára több helyszínen szállást, étkezést és higiéniai ellátást biztosít, segíti a munkához jutást, az egyedül érkező középiskolai diákok számára kollégiumi elhelyezést nyújt, gyermekeket táboroztat.

Nyolc darab inverter elektromos eszköz is része a 60 generátort tartalmazó szállítmánynak

Fotós: Tihanyi Tamás

– Óvtuk a gyermekeket és játszottunk velük, védtük a fiatal nőket az emberkereskedelem veszélyétől. – folytatta a humanitárius szakember. – Az első napokban ezrek szorongtak az iskola előcsarnokában, anyák és gyermekeik várták a tranzitot a téli hidegben. Jöttek a pár hetes, napos csecsemők, és az idős, szinte magatehetetlen emberek. Hat középiskolás gyermek a szülei nélkül érkezett, nekik kollégiumot nyitottunk. Mostanában másként is érkeznek menekültek. Az elmúlt hetekben több mint száz férfi úszta át a Tiszát, és jött a segítőpontra egyetlen vizes nadrágban, hogy ezen az oldalon egy biztonságos, új életet kezdjen.

Mindez nem jöhetett volna létre a magyar emberek kiemelkedő, önzetlen összefogása, az önkéntesek emberfeletti segítsége, a kormány, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács, a Hungary Helps program, az UNHCR és más támogatók partnersége nélkül, tette hozzá Szilágyi Béla.

– Minden menekülő vagy menedéket kérő ember egy különleges, értékes élet. Mi, a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai így tekintünk a hozzánk érkezőkre. Arra törekszünk, hogy a felfordult világ kellős közepén is úgy segítsük és szolgáljuk az embereket, hogy még a legelesettebbek is emberi méltóságukban megerősödve, szeretve és támogatva, biztonságban érezhessék magukat. Mert mi arra szegődtünk, hogy szeressünk és szolgáljunk jó időkben is, de a nehézségek között még inkább.

Gál Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója, Szilágyi Béla elnök és Nagy Csaba, a kárpátaljai munka koordinátora

Fotós: Tihanyi Tamás

Az elnök a Szentírásból idézett: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”

– A magyar kormány álláspontja az ukrajnai háborúval kapcsolatosan világos: mi a békét támogatjuk, és ellene vagyunk minden olyan törekvésnek, amelyik a háborút és az azzal kapcsolatos válságot mélyíti el. Ellene vagyunk a fegyverkezésnek, az elhibázott gazdasági szankcióknak. Ezzel együtt a jelenlegi humanitárius válsághelyzetben egy másik, nagyon fontos üzenetünk is van: a magyar kormány az ukrajnai háború ártatlan civil áldozatainak a segítségére siet – jelentette ki Azbej Tristan, a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárságának vezetője.

Az államtitkár elmondta: a közelmúltban arról tájékoztatták az ukrajnai partnerek, hogy egyre súlyosbodik az a válság, amit az energetikai infrastruktúra lerombolása eredményez. A hosszú áramkimaradásoknak a hatása, hogy akadozik a vízellátás és a fűtés, a téli időszakban ahhoz vezethet, hogy a válsághelyzet humanitárius katasztrófába torkollik.

– Ezért nagyon fontos az a segítség, amit útnak indítunk. A generátorok közül tíz Kárpátaljára, ötven pedig Kijevnek abba a külvárosába kerül, amit súlyosan érintett a háború. Ez az adomány amellett, hogy a szó szoros értelmében életmentő is lehet, a magyar emberek szolidaritását fejezi ki. A háború kitörése óta a magyar kormány szervezésében, de minden együtt érző magyar emberrel, közösséggel együttműködésben, történelmünk legnagyobb humanitárius segítségnyújtó akcióját hajtjuk végre. Február óta a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács szervezésében, a Baptista Szeretetszolgálattal és más humanitárius szervezettel való együttműködésben több mint 3200 tonna humanitárius adományt juttattunk el Ukrajna területére, mindeközben megnyitottuk Magyarország határait az ukrajnai menekültek számára és közel másfél millió háborús menekültet engedtünk be az országba is kínáltunk nekik segítséget.

A segélyszervezet és a Hungary Helps program a Közel-Keleten és Afrikában is együttműködik

Fotós: Tihanyi Tamás

A Baptista Szeretetszolgálat a Hungary Helps programmal már együttműködik a közel-keleti keresztény közösségek érdekében és Afrikában, ezért az ukrajnai háborús válság kezelése a közös munkának a folytatása, mondta Azbej Tristan, majd bejelentette, hogy a segélyszervezet és a Hungary Helps program rövidesen stratégiai együttműködési megállapodást köt.