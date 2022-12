Karácsony környékén annyiféleképpen lehet adományozni – a Zöldellő Sárrét Egyesület kezdeményezése egy különleges és lélekben is feltöltő forma. Az önkéntes családok az adventi időszakban minden nap beraknak egy dobozba egy általuk választott, rászoruló családnak valamilyen, feleslegessé vált ruhát, könyvet, tartós élelmiszert, pipereterméket.

Fontos, hogy a rászoruló családok – akiket a környék lelkészeivel, szociális munkásaival, védőnőivel, tanáraival választottak ki – teljesen név nélkül maradnak, az adományozó csak annyit tud róluk, amit elárulnak magukról: például hányan vannak, és milyen típusú ajándéknak örülnének. Egy internetes közösségi csoportban lehetett csatlakozni a kezdeményezéshez, és választani a jelképes néven – például Hóember, Csillagszóró, Diótörő – szereplő családok közül.

A kezdeményezést a Zöldellő Sárrét Egyesület alapítói, Kecskés Tímea és Lippai Kitti indította el 2019-ben. Alapelvei az összekapcsolás, várakozás, és fenntarthatóság – hiszen nagyrészt nem kell újat vásárolni, hanem a meglévő dolgaikból adnak. – Összetett és jó minden egyes gondolata, ez a hitvallásunk, és adományozóként semmivel sem kell kompromisszumot kötnünk – vallja Tóthné Balázs Kata, az Egyesület elnöke.

Az évek során az is egyértelművé vált, hogy az adományozóknak át kell állítani a gondolkodásukat, bele kell élni magukat a választott család helyzetébe: – A nagyon nehéz körülmények között élő embereknek a számunkra hétköznapi dolgok is ajándéknak számítanak. Ezért semmiképpen sem kell a mi mércénk szerint különleges, drága tárgyakat ajándékozni – nem biztos, hogy szeretnének kitűnni – árulta el Tóthné Balázs Kata, majd hozzátette: azért legyen benne karácsonyi dísz, kedves tárgy is, ami szebbé teszi az ünnepet, de sosem engedhetnék meg maguknak.

Lassan a véget ér a gyűjtögetés, és a kiszállítás december 20-a körül történik majd meg a védőnők, szociális munkások közreműködésével.