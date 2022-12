Tette mindezt azért, hogy még több olvasóval megszerettesse a könyvtárat és nem utolsósorban a könyvtári könyveket, hiszen sok új darabbal gazdagodott a gyűjtemény. Az óvodások és az iskolások is szívesen és rendszeresen látogatják a könyvtárat, aminek Beáta nagyon örül, hiszen az olvasóvá nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. Csak az év utolsó könyvtári napján 16 fő látogatott el a könyvtárba, 35 könyvvel, dokumentummal távozva.

De térjünk a nap lényegére! „Fejér megyében egész évben nyújtott aktív és elkötelezett munkájáért és a Digitális Jólét Program Hálózat Közép-dunántúli régió tevékenységének aktív támogatásáért” – ez olvasható azon az oklevélen, amelyet Beáta most vehetett át, s egyúttal ő lett Fejér Megye legjobb Digitális Jólét Program mentora. A megtisztelő oklevél átvételét követően Beáta azt is elmondta, nem is tudta, hogy van ilyen cím, de ő nem is a címekért ténykedik, csupán szereti és szívesen csinálja mindazt, amit tesz. Talán nem is érzi munkának – fogalmazott. Borsos György. Beáta jelenlegi mentora is gratulált az elismeréshez, stílszerűen néhány szép könyvvel ajándékozta meg Beát.

A könyvtárosnak a továbbiakban is sok terve, ötlete van és bízik abban, hogy sikerül megvalósítani az elképzeléseit. Mint például: könyvtármozi, és az idősebb korosztály számára is programokat szeretne szervezni. Nemrég a kiöregedett asztalt is szép pultra sikerült lecserélni. Beáta szeretne még polcokat, puffokat és gyereksarkot is kialakítani, még otthonosabbá tenni a könyvárat.

A könyvtáros számos képzésen és workshopon is részt vett az elmúlt egy évben, amit a DJP (Digitális Jólét Program) és a Vörösmarty-könyvtár vezetői biztosítottak.