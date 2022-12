Mindenütt szól a zene

„Körinterjúnk néhány megkérdezettje ma este mutatja be új toalettjét az Alba Regiában, ahol első alkalommal rendeznek szilveszteri mulatságot. A Velencében az összes teremben lesz tánc, zene a Vörösmarty cukrászdában és bárban, s a többi székesfehérvári cukrászdában, étteremben szintén. Műsor egyik helyen sem lesz, de zene mindenütt szól majd. Már javában díszítik a termeket, ahol ma estétől holnap reggelig ,,két éven át” szórakoznak az emberek. De díszítik a házibulizók is a lakásokat, ahol szűkebb baráti körben köszöntik az 1973-as esztendőt” – írták az 1972-es év utolsó lapszámában.



Legyen minden jobb!

„Az asztali naptár utolsó lapján, Szilveszter után maradt még egy darabka hely az 1983-as előjegyzéseknek, hadd írhassa oda ki-ki, amit legfontosabb feladatának szán az új esztendőre. S hogy ne kezdődjék „fehér lappal” a következő év, íme, erre a naptárra – mint fotósunk elleste – odakerült az óhaj: „Minden legyen jobb, mint tavaly!” Óhajnak, bizony, nem is szerénytelen. Sikeres munkát kívánunk hozzá a naptártulajdonosnak, s tízmillióan, mind magunknak, hogy így lehessen” – olvastuk a Fejér Megyei Hírlap 1982-es szilveszteri számában. A naptárfotó mellett egy vásári hangulatot örökített meg a fotós, alá ezt a szöveget írták: „Papírcsákó, színes trombita, konfetti, álarcok és még sok bolondság, amikkel ma estétől újév hajnaláig búcsúztatjuk az óesztendőt. Az üzletekből és az utcai árusok alkalmi pultjairól is mind elfogy ma estig, hogy éjszaka vidám hangoskodással, féktelen jókedvvel köszöntsük az érkező 1983-as évet.”