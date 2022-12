Balul sült el

Pátkán e napokban egy mulatság alkalmával Csörgő J. nevű parasztlegény a hatás emelésére egy pisztolyt akart elsütni, midőn ez azonban csütörtököt mondott – írta az 1882. decemberi Székesfehérvár és Vidéke. – […] próbálgatta megigazítani, mire a pisztoly váratlan időben elsült, és jobb kezének mutató ujját elvitte.



Abszurd történet

Az 1892. december 24-én megjelent újság cikkét citáljuk. „A rendőrség özv. Matuseknétől halat kobzott el. Matusekné a rendőrség ez eljárása ellen fellebbezett, a tanács azt jóváhagyta. Tegnap jött vissza a miniszter ítélete. A miniszter azt mondja, hogy Matuseknénak a hal árát vissza kell adni, mert a halat nem ő fogta, ő azt csak másodkézből bírta. Egyúttal elismerését fejezi ki a miniszter a rendőrség ama eljárása felett, hogy oly éber szemmel őrködik a közönség által használt élelmi czikkek elárusításai fölött, és felhívja, hogy jövőre is ugyanazt tegye. Szegény Matusekné, ki időközben meghalt, bizonyára megfordult sírjában, hogy neki van igaza, és ezt még csak egyszer sem kiálthatja el a piacz közepén.”



Nagy káreset

Sajnos az 1902-es esztendő karácsonya sem múlt el tűzeset nélkül. Mint arról a december 27-ei Székesfehérvár és Vidéke beszámolt: „Karácsony első napjának éjszakáján, úgy hajnali három óra tájban az éjszakai csendet a harangok rémes kongatása zavarta meg. A Weichinger-féle Nádor utcza 6. számú házának tetőzete alól sűrű, nehéz füst szállt fel, melyet nyomon követett az égő tetőgerendák pattogása.” „A padlásszoba bútorzata így is teljesen a lángok martaléka lett, és a tetőzet egy darabja is elégett. A kár meghaladja a 800 koronát, a mely azonban biztosítás révén megtérül.”