Lovagiatlan volt

Pap Ferencz helybeli polgár vasárnap a templom előtt összeszólalkozott rokonával Pap Annával, s nem tekintve a gyöngéd női nem iránt tartozó tiszteletet, hatalmas két poftét mért kedves rokona orczájára – tudósított a Székesfehérvár és Vidéke 1882 decemberében. Mint a cikkben megírták, „ezen lovagiatlan tette fölött 4 napig fog elmélkedni a dutyiban, s hogy máskor ne keressen ily olcsó mulatságot, 20 osztrák értékű forint megfizetésében is elmarasztaltatott.”

Életkép Fehérvárról

„Fehér zúzmarát vont a kemény hideg a fák ágaira. Lassan vastagra fagyott a tavak vize. Be is népesült Fehérváron a Vidámpark mögötti hatalmas víztükör. Sok-sok gyermek vasárnapi, kedvelt időtöltésévé válik a korcsolyályázás. Vannak egészen kicsinyek és kezdők, akiknek még a korcsolyát is segíteni kell felcsatolni, de vannak, akik utcai cipőjüket otthagyják a tó partján és külön cipőre szerelt korcsolyával hasítják a jég kemény felületét” – enged betekintést a Fejér Megyei Hírlap 1962. december 15-ei száma a karácsonyhoz közeli mindennapokba. „A fiúk nagy többsége – természetesen, akik jobban tudnak – állandóan jéghokit játszanak.

A szokottnál korábban beköszöntött kemény télnek azt hiszem a gyerekek örülnek a legjobban, mert már előre tervezik, ha itt lesz a téli szünet, mennyit fognak korcsolyázni, szánkázni minden nap, nemcsak vasárnap” – teszik hozzá egy jéghokis fotóval illusztrálva.

A Volán az őszi bajnok

Befejeződött a küzdelem a labdarúgó NB II-ben. Az őszi bajnoki címet a Benével alaposan megerősödött Volán SC szerezte meg a Kazincbarcika és a Szeged előtt. A Szőke Miklós irányította Siófok (itt játszik több volt Videoton-, a Rába ETO- és Kohász-játékos) a negyedik helyen végzett. A Siófoknak esélye van arra, hogy tavasszal az egyik dobogós helyet megpályázza – adta hírül az 1982. december 15-én megjelent Fejér Megyei Hírlap.