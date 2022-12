Úttörők karácsonya

60 évvel ezelőtt egy egész oldalon keresztül, képekkel mutattuk be az első ízben megrendezett úttörők karácsonyát Székesfehérváron. A Megyei Művelődési Ház nagytermében az ünnepség Télapó és kíséretének bevonulásával kezdődött. Mint írtuk, A csillogó gyermekszemek nagy figyelemmel nézték a hatalmas fenyőfa körül a műsorszámokat. Bevezetőben ének, szavalatok, táncszámok szerepeltek és ezek között is talán a legnagyobb tetszést a balett-iskola görög táncosai aratták. Ez a karácsonyi úttörő ünnepség új színfoltja városunk kulturális eseményeinek, amit örömmel üdvözlünk és az elkövetkező években folytatását várjuk.

Fontos év előtt

Fél évszázada címlapon számoltunk be arról az örömhírről, hogy 1973-ban megkétszereződik a Videoton számítógép gyártása.

– Az év közepén elkészül Székesfehérváron a számítógép-szerelőcsarnok, melyben a számítógépvégszerelést, valamint a periféria-egységek és különféle tartozékok gyártását végzik. A 80 millió forint értékű beruházás a számítógép-termelés megkétszerezését teszi lehetővé. Még 1972-ben 400 millió forint értékű berendezést — zömmel 1010 B jelű kis számítógépet — gyártott a Videoton, addig az 1973. évi termelési érték eléri az egymilliárd forintot – állt 50 éve a hírlap címlapján.

Országos elsők

Országos első helyezett lett a Fejér Megyei Állami Közútkezelő Kht. a „gondos közútkezelői versenyben, három éven belül másodszor” – számoltunk be két évtizeddel ezelőtt.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) közúti főosztályának szakértői bizottsága egész éven át tartó, véletlenszerű időpontokban történt helyszíni vizsgálatai kiterjedtek például a forgalombiztonságos üzemeltetésre, az útburkolat kátyúmentesítésétől az állagmegóváson át a forgalombiztonságot szolgáló berendezések, forgalomkorlátozó elemek karbantartására is; emellett megvizsgálták az út menti növényzet állapotát, annak fenntartását is. KZ