Tolvaj asztalossegéd

Gesz János csákvári asztalos-mestert csúful meglopta a segédje Radány Károly bukaresti illetőségű asztalos. – írta a Székesfehérvár és Vidéke 1882-ben ezen a napon. Radány Károly f. hó 14-én eltávozott gazdája lakásáról és azóta vissza sem tért. Hosszas távolmaradása gyanúsnak tűnt fel Geisznek és ezért utána nézett holmijának. Ekkor vette csak észre, hogy segédjével együtt 1 pár czipője, ezüst órája és láncza, 1 darab inge, 1 pár keztyűje, mintegy 79 korona értékben eltűnt. Geisz János az esetről jelentést tett a csendőrségnél. A nyomozás megindult, de eddig még nem tudták a tolvajt kézrekeríteni.



Egy kocsis balesete

Horváth György Gáz utcza 5. szám alatti lakost, Szász Imre bérkocsitulajdonos kocsisát tegnapelőtt d. u. végzetes szerencsétlenség érte Basch Adolf Felső- Királysor 16. sz alatti háza előtt. A gondjára bízott lovak egyike Horváthot úgy megrugta, hogy bal alsó lábszára eltörött. A telefonon értesített mentők kivonultak a szerencsétlenség színhelyére és Horváth Györgyöt a Szent-György közkórházba szállították.



New-York szépe

Egy kis színikritika 1882-ből: Tagadhatatlan, hogyha ötletességről van szó, akkor Kunhegyi direktor ne dicsekedjék, mert az ő ötletei egy kissé nagyon is sarkaszikusak. Itt van példának okáért a New York szépe, melyben Mrgó Zelmát lépteti fel zónaelőadáson, az előtte való estén meg Harkányi Gizellát Margó szerepében rendes estén. Margó Zelmának pedig valóban olyan áldott jó szíve van, aki még az ilyen furcsa ötlethez is jó arczot mutat; játszik, mint ahogy Fehérváron primadonna még nem játszott, minden idegével és minden temperamentumával. Sajátos, kedves egyéniségének varázsa megtölti a színházat és nemcsak a közönséget, de szereplő társait is magával ragadja.