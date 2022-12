Agyagból formált püspökök tucatszámra

A karácsonyi ünnepek közeledtével városunk egészen megélénkült – írta a Székesfehérvár és Vidéke, elődünk, 1882-ben ezen a napon. A beszámoló szerint a „heti vásáraink szokatlanul látogatottak. A köznép nagyban vásárolja a karácsonyfákat, agyagból formált püspököket és birkákat, aszalt szilvából alkotott kéményseprőket stb. Az úri osztály pedig a fényesen kivilágított kirakatokban szemléli a szebbnél szebb, drágánál drágább karácsonyi ajándékokat. Esténkint serdülő fiúk és leányok járják be a külvárosokat, mint betlehemesek, s a meleget árasztó kályha mellett ülő családnak ájtatosan éneklik a »Csorda pásztorok«-at.”

Untig elég egyszer is végignézni

„A színigazgató ellen panaszt vettünk a bérlő közönségtől, hogy nincs irányukban semmi figyelemmel” – tolmácsolta a színértő közönség egyöntetű véleményét a Székesfehérvár és Vidéke újság 1882 decemberében. El is magyarázza az újságíró, mi a színházba járók problémája: „Legutóbb is három napi időközben kétszer adatta elő bérletfolyamban a »Caviar«-t, pedig azt untig elég egyszer is végignézni. Hisszük, hogy az igazgató úr tekintetbe fogja venni ezen méltányos felszólalást” – üzent a lap a direktornak.

Liliputi csodapár a Fekete Sas Szállóban

Csak néhány napig lesz látható a „Fekete sas” szállodában a világhírű liliputi pár, akik azon szerencsében részesültek, hogy őfelsége, a királyné múlt év május 23-án udvarához rendelte, s akik a fővárosban, Budapesten is a legnagyobb látogatásnak örvendettek – tette közhírré a Székesfehérvár és Vidéke. Wolge Henrik Marquis 31 éves, 28 hüvelyk magas, 9 és fél kiló súlyú, menyasszonya, Louise Marquise 23 éves, 28 hüvelyk magas, 10 kilogramm súlyú.