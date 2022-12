Évtizedeken át csak remény volt Székesfehérváron egy parkolóház létesítése, az álmokra egy beruházó adott választ 2020-ban. A Távirda – Várkörút oldaláról is megközelíthető parkolóház épületét két éve júniusban vehették birtokba az autósok.

- A hivatalos megnyitóra a vészhelyzetre való tekintettel csak egy hónappal később került sor – egészítette ki információnkat Molnár Orsolya, az építtető és üzemeltetést végző Coral Homes Kft. értékesítési igazgatója. - Egy ilyen nagy lélekszámú városban, ahol főleg a belvárosban kisebb-nagyobb kihívásokkal szembesülnek az autósok a parkolási lehetőségeket illetően, elengedhetetlen egy parkolóház megléte, ezt támasztják alá az elmúlt évek tapasztalatai is – tette hozzá. A kérdésre pedig, hogy milyen kihasználtsággal működik az épület, elmondta: - A vártnál sokkal többen használják a parkolóházat, valamint nagyon sokan élnek a bérletváltás lehetőségével is. Az autósok nagyon kedvelik a belváros közelsége, az egyszerű használhatóság és a könnyen kezelhető fizetési lehetőségek miatt. Erről hamarosan videó is készül - melyet a közösségi médián keresztül fogunk prezentálni.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

S hogy a parkoláson kívül mire számíthatnak itt még az autósok? Kiderült: a jelenleg már üzemelő lehetőségeken kívül – mint a csomagküldési szolgáltatás, elektromos autótöltők, biztonsági kamerarendszer, felvonó, bankkártyás fizetési lehetőség - a jövő év folyamán tervezik megújítani a jelenlegi autómosót és az okos parkolást segítő rendszerrel is szorosabbra fűzik az együttműködést. Két éve, a beruházás időtartama alatt a város önkormányzata minden szükséges támogatást biztosított a parkolóház kialakításához, tette hozzá Molnár Orsolya. Azóta pedig már maga a város is új szintre lépett és maga is parkolóház tervezésébe fogott. Tavaly ősszel döntött arról a közgyűlés, hogy a Palotai út 11-13. szám alatt parkolóházat épít, több mint háromszáz hely kialakításával. A Vasvári Pál Általános Iskolával szembeni murvás parkoló ma igazi Bermuda-háromszög a fizetős parkolási rendszerben, ugyanis még jelenleg is ingyenesen vehető igénybe. Hogy meddig, még kérdéses, ugyanis a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásáról több mint egy éve döntöttek. A Magyar Építtetők pedig idén augusztusban írt az ajánlattételről, mely szerint az épület négy szinten, közel 2500 négyzetméteren fogadja majd az autókat. Lesz benne két lift, 148 napelem, okos parkolási rendszer és 650 négyzetméternyi zöld felület is. Hogy a megépülést mennyiben nehezíti a 2023-ra várható rezsiár emelkedés, arról megkérdeztük Székesfehérvár önkormányzatát is.

Válaszukkal kiegészítjük összefoglalónkat.