Az akció a helyi városgondnokság munkatársaihoz köthető, akik az elmúlt napokban, még a jó időjárási körülményeket kihasználva cselekedtek. "Figyelembe véve az egykori polgárdi kastélykert fáit, az őshonos tölgyfára esett a szakemberek egyik választása. Ez a Magyarország címerkoszorújában is megjelenő növény akár 30-40 méter magasra megnőhet és több száz évig is élhet, így nem túlzás azt állítani, hogy a jövőben több nemzedék is láthatja majd a fákat" – indokolta meg a faválasztást a történéseket hírül adó Polgárdi Hírek. Hozzátéve: "a Polgárdi tábla irányába szűkülő terület miatt ott karcsúbb fákra volt szükség, így jött számításba az oszlopos tölgy is. Ez a fafajta körülbelül 15 méter magasra nő, növekedése közben jellemzően megtartja az oszlopos jellegét. Elterjedtebb társához hasonlóan megtalálható több kastély mellett is, mint például a keszthelyi Festetics-kastélyparkban."

A Buba mentén található fák megléte és gondozása a nyár folyamán is téma volt: akkor egy olvasói megkeresés nyomán arról írtunk, hogy az árnyas lombok helyett elszáradt falevelek szomorkodtak Kisfaludnál. Kiderült, a kerékpárút kivitelezésére megkötött szerződés részét képezi a szakasz növényzetének 3 éves utógondozása is, amit a kivitelező kft. szakosodott alvállalkozó megbízásával biztosít.