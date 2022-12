– Azért vagyunk, hogy az érkezőknek feltöltődjék a szívük és a lelkük! – mondja a háziasszony és ötletgazda Janicska Judit, aki férjével, Lovasi Lászlóval tizenöt éve költözött Székesfehérvárról Pákozdra, és egy ideje Judit tevékenysége nyomán pezsdül fel rendszeresen az élet a helyi Kultúra Házában és annak környékén. Judit folytatja: – Annak idején, a járvány megújuló hullámai alatt szomorúan vettük tudomásul, hogy semmiféle nagyobb létszámú rendezvényre nem gondolhatunk. Akkor találtuk ki, hogy ha sokan nem lehetünk is egyszerre egy helyen együtt, az adventi napokban azért egy-egy pákozdi háznál szűkebb körben találkozhatnak azok, akik keresik egymás társaságát egy pohár tea vagy forralt bor, mézeskalács vagy zsíros kenyér elfogyasztása közben. Így kezdődött, és ez ma már a harmadik év, amit így töltünk. A kezdeményezés mellett kitartunk attól függetlenül, hogy immár minden adott a nagyobb létszámú ünneplésekhez is.

Judit eredetileg azt találta ki, hogy csak az utca nevét hirdeti meg az adventi falujáróknak, a vendéglátást vállaló házat már a vándoroknak kell megtalálniuk. Idén huszonkét háznál vállalták el ezt a szerepet, ők szombaton éppen a tizedikek lettek.

Ilyen felirat várta az érkezőket a Farkaskő utca végében

Fotós: Tihanyi Tamás / FMH

– Tavaly nekünk több mint száz látogatónk volt, ezt most reménytelen volna várni, de azért most is jönnek folyamatosan – húz be az eső elől az udvar egy jobban fedett részébe Janicska Judit. – Délután négytől este nyolc óráig hirdettük magunkat, van, aki végig kitart mellettünk, a többség azonban csak rövidebb időre látogat el hozzánk, de természetesen ennek is nagyon örülünk.

Mint ahogyan annak is örvendenek Pákozdon, hogy egyre többen látogatják a közösségi rendezvényeket. Olyannyira így van ez, hogy ha esetleg vasárnap estig kitart az eső, és a Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola adventi műsorára, a finom étkekre és italokra érkezőknek be kell húzódniuk majd a Kultúra Háza udvaráról az épületbe, már gond lehet azzal, hogy mindenki elférjen. De lehet ennél nagyobb öröme egy kulturális rendezvényszervezőnek? Aligha. Ráadásul Judit hétéves kisfia is a helyi oktatási intézmény tanulója, lesz tehát ok a közös izgalomra, arra, hogy minden jól sikerüljön Pákozd újabb várakozással teli hétvégéjén.