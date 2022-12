A megnövekedett energiaárak, a szociális faigénylés lehetősége és az ársapkával védett téli tüzelő biztosítása miatt sokan rendelnek fát, még olyanok is, akik nem is állnak készen annak fogadására, feldolgozására, betárolására. Ez is szerepet játszhat abban, hogy egyre több helyen látni kisebb-nagyobb farakásokat, rendezetten vagy lebillentett halomban az utak mentén, a családi házal előtt. Fontos tudni, hogy, túl azon, hogy esetlegesen zavarhatja a gyalogos vagy éppen az autós forgalmat, más gondot is okozhat, ha az utcán tároljuk a fánkat. Minden település önkormányzata a saját hatáskörében dönt a közterülethasználatról, de abban megegyezik a legtöbb, hogy bejelentésköteles a közterülethasználat, sőt az esetek túlnyomó többségében, ha csak jelképes összeget is, de közterülethasználati díjat kell fizetnie annak, aki a tüzelő- vagy éppen építőanyagot az utcán tárolja. Apró falu vagy nagyváros, egyre megy, a szokás az, hogy a díj alacsony, a büntetési tétel magas, így mindenki jobban jár, ha engedélyt kér a helyi önkormányzatnál.