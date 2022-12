Már javában zajlanak a munkálatok Székesfehérváron, a Horog utca-Halász utca sarkán, a nemrégiben megálmodott és kivitelezett új – Selyem és Horog utca kereszteződésében lévő - körforgalom mellett. Ahogy akkor Viza Attila önkormányzati képviselő ígérte, most sort kerítenek a szomszédos kereszteződés átalakítására is – árulta el a feol.hu-nak. Az iparcikk piac gyalogos és autós forgalmát így már két körforgalom is segíteni fogja. Addig azonban, a munkálatok miatt, különböző forgalmi korlátozásokra, változásokra lehet számítani a kereszteződésnél.