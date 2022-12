A helyszínen Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és Mészáros Lajos, a térség ország­gyűlési képviselője Orth Lászlónak, az intézmény igazgatójának adta át a pályázati forrásból származó eszközöket.

Fotós: Ercsi Eötvös József Általános Iskola

A Városi Civil Alapítvány a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatából legórobotokat, drónokat, különféle audiovizuális eszközöket, stúdiótechnikai eszközöket, informatikai eszközöket és kiegészítőket, például 3D nyomtatót adott át az iskola alapítványának.

Elsőként Molnár Krisztián köszöntötte a megjelenteket, majd kiemelte, olyan eszközöket sikerült a Városi Civil Alapítvány segítségével beszerezni, amelyekre nagy igény volt. Az iskola alapítványának most átadott beszerzések mindegyike a XXI. századi oktatás kapcsán immáron egyrészt kezd nélkülözhetetlenné válni, másrészt a gyerekek irányából nagy érdeklődés mutatkozik ebben az irányban, hangzott el.

Mészáros Lajos hangsúlyozta, nagy öröm, hogy ilyen előremutató technológiát sikerült a gyerekek kezébe adni, hiszen a jövő technológiájának sikeres elsajátítása már most el kell, hogy kezdődjön. Majd köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik az eszközök beszerzéséhez hozzájárultak.

Orth László, az intézmény igazgatója arról beszélt, hogy ennek a pályázatnak háromszor is örült: akkor, amikor megtudta, hogy megnyerték, majd amikor megérkeztek az eszközök, és most, az átadó alkalmával is örömöt érez. Mert a diákok biztosan nagy hasznukat fogják venni, ezért nagy segítség az iskola számára. Az igazgató szerint ez egy teljesen új dimenzió lesz az iskolásoknak, mert ilyen eszközökkel eddig csak a televízióban találkozhattak. Orth László külön is megköszönte Gólics Ildikó alpolgármesternek a fáradhatatlan segítséget, amellyel támogatta a pályázat során az iskolát.

A jelen lévő diákok és pedagógusaik azonnal használatba is vették az új, audiovizuális eszközöket. Az átadón részt vevők pedig megtekintették az iskola tanuszodáját. Az épületegyüttesnek ezt a részét a közelmúltban újították fel az öltözőkkel, különböző szociális helyiségekkel együtt az Eötvös József Általános Iskolába járó több mint négyszáz iskolás legnagyobb örömére.