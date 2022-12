Székesfehérváron született, 1956. szeptember 6-án, szeretett városához mindig hű maradt. Világnyelveket beszélő, elegáns és kiszámítható üzletember volt, aki mindig tartotta a szavát. Otthonosan mozgott a politikában is, a rendszerváltás után az MDF alelnökeként dolgozott, később a koronázóváros alpolgármestereként, majd 2010-ben, néhány hónapon át megbízott polgármesterként is tevékenykedett. A család mellett a foci volt a mindene, fiatalon alacsonyabb osztályban futballozott, sportvezetőként sokkal magasabbra jutott, hazai élcsapatot faragott a Videotonból, az ezredfordulón nagy álma volt, hogy az együttest kivezeti a nemzetközi porondra, ami végül nem adatott meg neki.

Az amatőr klubot, az Alba Regia FC-t ő alapította, amíg a betegség el nem hatalmasodott rajta, a Főnix FC öregfiúk csapatában rendszeresen szóhoz jutott, az ősszel azonban már alig lépett pályára. Életének legnagyobb meccsén is végig küzdött, de ezt a küzdelmet elvesztette a gyilkos kórral szemben. Viniczai Tibor december 27-én, az egyik fővárosi kórházban hunyt el. Temetéséről később intézkednek.