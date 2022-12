A faluban már hagyomány, hogy az adventi vasárnapoknak mindig más a szervezője, tudni illik Sárosdon a civil szervezetek, egyesületek aktívan részt vesznek a község életében. Advent második vasárnapján például a Sárosdi Kézműves Egyesület volt a házigazda, míg a negyedik gyertya meggyújtásánál a Kapa-Kupások voltak a porondon.

Az estén több előadást is láthattunk és hallhattunk – mondta az egyik helyi – Dunklné Julika örvendeztetett meg bennünket egy karácsonyi történettel és néhány gondolattal. Majd Denkó Zora előadásában hallhattunk két karácsonyi dalt, Karácsony ünnepén és Nézd eljött hát a szép ünnep címmel. Ezután Mészáros János esperes mondott néhány gondolatot adventről, majd meggyújtotta az adventi koszorún a negyedik gyertyát. Az estét a Dreams Zenekar műsora zárta és tette fényesebbé 12 csodálatos karácsonyi dallal. Közben forró teával, forralt borral, zsíros kenyérrel s más finomságokkal hangolódhattak az ünnepre a résztvevők.

A meghitt eseményről videók és gyönyörű képek is készültek, amelyeket a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott Györök Henrietta, hogy szerte a megyében is lássák, miként készül szeretett mezőföldi falucskája a karácsonyi ünnepre.