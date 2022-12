Közleményben tájékoztatta a helyieket Csutiné Turi Ibolya polgármester arról, hogy a közelmúltban két nap alatt összesen huszonhét gazdátlan kutyát fogott be a település területén a gyepmester. Az ebeket a gyepmesteri telepre szállították, a vonatkozó jogszabályok szerint a megfigyelési és tartási idő negyvenöt nap, s csak ezt követően lehet kezdeményezni az állatok örökbefogadását.

– A felelős állattartás megkövetelné, hogy a gazda a házi kedvencét gondosan, etetve és gondozva tartja maga mellett. Sajnos településünk határain kívül is elharapódzó jelenség a kóbor állatok megjelenése, azonban ez nem vigasz számunkra. Sárkeresztúron óriási számban fordul ez elő, és egyre riasztóbb megnyilvánulási formái is vannak. – fogalmaz a polgármester, aki arra is kitért, a kutyák gyakran csoportokba verődnek, és egymást bátorítva támadnak az emberekre.

A polgármester arra kéri a lakosságot, tegyenek közösen a házi kedvencek kordában tartásáért. A mostani befogási akció több, mint kétmillió forintos kiadást jelentett az önkormányzatnak, idén pedig összesen ötmillió forintot fordított a település a kóbor állatok begyűjtésére.



Vezető képünk illusztráció!