Anita és férje nyolc gyermeket nevelnek, nehéz, de szeretetteljes légkörben. Nagy bajba kerültek most: az önkormányzat nem kívánja meghosszabbítani velük a lakás bérleti szerződését, menniük kell, de nincs hova. Amíg tart a kilakoltatási moratórium, addig egyelőre maradhatnak. Az anyuka segítségért fordult Mészáros Lajos országgyűlési képviselőhöz, aki személyesen is látogatást tett a család otthonában. Keresve az azonnali segítségnyújtás lehetőségét, már akkor elhatározta a képviselő, hogy karácsonyra meglepi egy mosógéppel a családot, hiszen az addig használt gépük elromlott, azóta is kézzel mosott az anya tízükre. Egészen csütörtökig, ekkor vitte el a családnak az újonnan vásárolt mosógépet a képviselő.

Az apa dolgozott, a gyerekek iskolában, óvodában, egyedül az anyuka és a beteg nagyfiú volt otthon. Anita nyitott nekünk ajtót, és örömmel fogadta népes különítményünket. Mészáros Lajos ugyanis további felajánlással és segítőkkel érkezett. Mint megtudtuk, a mosógép megvásárlásához Kecskés Lajos kereskedő barátja is hozzájárult. A szervezési és logisztikai feladatot Erdély Győző végezte, aki Barta Viktorral azonnal bekötötte és üzembe helyezte a gépet. Eljött Deák Károly építési vállalkozó is, hogy felmérje a lakás méretét, állapotát, hiszen ő vállalta a lakás festését, mázolását, amelyhez Márton Zoltán, a Kemiker tulajdonosa biztosítja majd a szükséges anyagokat.

Volt még egy kedves felajánlás: Sándor Péter a fiával érkezett, és azt mondta Anitának, hogy szívesen főz karácsonyra töltött káposztát az egész családnak, és el is hozzák nekik. Mészáros Lajos a csütörtök délelőtti látogatás után hozzátette, így elsőre ennyien mozdultak meg a család megsegítéséért. Bízik benne, hogy lesz még ennek folytatása, valamint abban is, hogy meggondolja magát az önkormányzat, és megváltoztatja a döntését.