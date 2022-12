Mint Simon Mariettától megtudtuk, felajánlás is érkezett hozzájuk az ételekhez szükséges alapanyagokat tekintve. A fő fogás paprikás krumpli volt csülök- és sertéshússal, s természetesen friss kenyérrel tálalva. Egész nap nagy volt a sürgés-forgás: a kész ételek dobozokba kerültek, és mivel játékok, plüssök is érkeztek felajánlásként, így még ezeket is el kellett csomagolniuk.

Az ételek a dobozokban, átadásra készen

Fotós: Siki Szabolcs

Az akciót december 24-ére hirdették meg. A helyszínen járva kiderült, végül tizenöt doboznyi étel talált gazdára. Volt, akinek házhoz vitték, de volt olyan is, aki személyesen ment el a meleg ebédért s köszönte meg a karácsonyi kedvességet.