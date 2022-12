Lakossági építkezésen betonozási munkálatokat végeznek, ám a betonpumpa és a betonmixerek csak az úttesten tudnak letalpalni. Emiatt kell néhány órára a Vörösmarty utca érintett szakaszát lezárni. A eredetileg keddre meghirdetett munkát azonban az időjárás miatti elhalasztották, így azt csak tudják elvégezni, ezért került át az utca lezárása szerdára.

Ha korábban végeznek a munkával, természetesen az útzár is feloldásra kerül. A lezárás érinti a buszközlekedést is, amelyről az autóbusztársaság is tud, ezért a Székesfehérvárról 14.05 és 15.05 órakor induló buszjáratok nem fordulnak be a Vörösmarty utcába, hanem a Kossuth utca 86. szám alatti, úgynevezett középső buszmegállóban állnak meg, majd a Petőfi utcán át haladnak tovább a Móra Ferenc utcába. A gyalogos közlekedés a munkálatok alatt is biztosított lesz.