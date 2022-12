A kormány azt szeretné, ha Magyarországon minden vágyott gyermek megszületne, ehhez pedig olyan, a családbarát filozófiával azonosulni tudó partnerekre van szükség, mint a Családbarát munkahely címet kiérdemlő munkáltatók.

Minderről a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára beszélt Budapesten, az elismerés átadóján. Hornung Ágnes elmondta, a 12 éve alapított kitüntetéssel a kormány méltó módon szerette volna elismerni azokat kis-, közép- és nagyvállalatokat, költségvetési szerveket és egyházi szervezeteket, amelyek elősegítik a munka és a családi élet közötti minőségi kapcsolat megteremtését.

A díjjal, amelyet idén is megkapott a Fejérvíz Zrt., egyszerre ismerik el a munkahelyeken már létező és a tervezett intézkedéseket, fejlesztéseket - tette hozzá, megjegyezve, hogy a cím az erkölcsi elismerés és a támogatási összeg mellett hozzájárul a szervezet pozitív munkáltatói képéhez, és jelentős előnyt biztosíthat a munkavállalókért folytatott versenyben is.

Hornung Ágnes elmondta azt is, hogy az idei díjazottakkal már 536-ra emelkedett a Családbarát munkahely címet kiérdemlő szervezetek száma.