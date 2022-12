A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ felhívására több mint hetven szülő jelentkezett, így a Mikulás a városrész több mint száz kisgyermekének adta át személyesen az ajándékait. Feldíszített fogata a közösségi központ elől indult, s az első, Sió utcai megállóban már izgatottan várták őt a kicsik, akik közül többen énekeltek, verset is mondtak neki. Ahogy azt kell! A fogat és a lovak Csákvárról érkeztek. Magosi István elmondta, a befogott állatok már rutinosak, jól bírják a zsivajt és a szűnni nem akaró simogatást, hiszen nyaranta ők húzzák a csákvári pusztabuszt is. Természetesen húzták már máskor is a Mikulás „szánját” Fehérváron, Csákváron és Gánton is.

Az ajándékokat szállító fogat a nagyobb utcák érintésével végigvonult az egész városrészen, összesen tíz helyen állt meg. A kedves Mikulásnak pedig a felnőttekhez is volt kérdése: tudni szerette volna, mit gondolnak a szülők, él-e a Mikulás valójában, és ismerik-e a szokás eredetét?