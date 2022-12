Az idei esztendő zárásaként péntek délután a Szegényeket Támogató Alapítvány két, különböző korosztályok számára rendezett programmal várta az érdeklődőket a Civil Házban. Kora délután Buch Tibor műsorát élvezhették az idősebbek. Ahogyan azt Zugor Zsuzsanna az alapítvány kurátora megjegyezte, ő az a művész, aki minden alkalommal megtölt szinte bármekkora teret. Így volt ez pénteken is: a Civil Ház színházterme szó szerint zsúfolásig megtelt, plusz székeket is el kellett helyezni, hogy mindenki le tudjon ülni.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ezt követően a fiatalabbakat várták a Mikulás jegyében arcfestéssel, különböző kézműves foglalkozásokkal és tini-diszkóval. Ezzel párhuzamosan tarották meg a SZETA hagyományos év végi eseményét, amelyre az idei évben is a legtöbbet segítő szervezeteket, cégeket, illetve önkénteseket hívták meg. A jelentős támogatók között ezúttal is szerepelt a miniszterelnökség, illetve a megyei és a székesfehérvári önkormányzat, míg a vállalatok közül a Hydro Extrusions Hungary volt idén az alapítvány legnagyobb támogatója. Nekik köszönhetően 2022-ben négy nagy tematikus rendezvény valósulhatott meg és száz rászoruló család kaphatott húsvéti, karácsonyi és iskolakezdési csomagokat. A Csengettyűszó-díjat is a Hydro munkatársa, Sztrida Noémi kapta. A díjat 1999 óta ítélik oda és olyan személy, szervezet, vagy baráti társaság kaphatja, aki a legtöbbet tette a SZETA családjaiért az adott évben.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az esti rendezvényen oklevelek átadására is sor került: Buch Tibor, Mészáros Attila és Kőnig Nóra részesültek elismerésben.