Úgy tűnik, kinőtte magát a múzeum. Idén májusban nyílt remek kiállítás a falu egykori birtokosa, ifj. Merán Fülöp hagyatékából, amelyet végrendeletében Csákberényre hagyott. Az Ausztriából hazahozott tárgyakat most is meg lehet tekinteni a múzeumban. Ahhoz azonban, hogy a Merán-kiállítás létrejöjjön, be kellett zárni az éppen aktuális tárlatot, melyen a falu határában folyt ásatások során előkerült avarkori leleteket mutatták be. A kiállítás anyaga azóta is a Szent István király Múzeum raktárában pihen Székesfehérváron.

- Annak érdekében, hogy minden helytörténeti jellegű kiállítás állandóan megtekinthető legyen, pályázatot adtunk be a kiállítótér területének megnövelésére. Úgy tervezzük, hogy a mostani teraszt üvegajtókkal tesszük zárhatóvá, illetve a rézsű irányába terjeszkedünk tovább – mondta a feol.hu kérdésére Vécsei László, polgármester, aki bízik abban, hogy a jövő év végére egy részben megújult múzeumban fogadhatják a látogatókat.

A múzeumot egyébként tavaly óta a csákberényi önkormányzat üzemelteti.