Csákváron a Család- és Gyermekjóléti szolgálat tartós élelmiszereket vár, hogy az ünnepek idején minél kevesebb embernek kelljen nélkülöznie. A felajánlott élelmiszereket – pl. liszt, cukor, olaj, tészta, rízs, konzervek, szaloncukor – a szolgálat irodájában (Csákvár, Szilárd Gy. u.3.) lehet leadni december 16-ig. Az összegyűlt élelmiszerekből összeállított csomagokat rászoruló családoknak juttatják el.

Bicskén a korábbi évekhez hasonlóan szintén várják karácsony előtt az adományokat. A rászoruló családoknak itt is tartós élelmiszert gyűjtenek, de várják a cipősdobozba csomagolt, gyermekeknek szánt felajánlásokat is: játékokat, könyvet, ruhaneműt. A bicskei önkormányzatnak ugyanakkor él az Adventi Adományok nevű számlaszáma is, amelyre pénzt is utalhatnak a rászorulók részére., a számlaszámot megtalálják a www.bicske.hu oldalon. A tárgyi adományokat december 5-ig az önkormányzati hivatalban, a könyvtárban, a Kapcsolat Központban, vagy a Családsegítő Szolgálatnál lehet leadni.