Van úgy, hogy a mázsára vett áru csupa víz, megtörténhet, hogy a kaloda belső részén minimum laza a rakat, és persze az sem ritka, hogy a mázsaház által kinyomtatott mérlegjegy valós ugyan és a sofőr testtömegével sem trükköztek, de mégis-mégis, nem teljesen véletlenül, leesett útközben pár rönk, kugli, hasáb a kocsiról. Ezért is preferálják a sok fát vásárló háztulajdonosok az erdei méterben vett fát. A szállító kocsi mérete adott, és ha az oldalán felállított rakoncákkal sem rakoncátlankodnak, akkor az a fa jó esetben pont annyi, mint kellene. Ha lerakodik a sofőr az udvarunkon, amikor nem vagyunk otthon, akkor sincs gond, mert ugyanúgy teszi le, mint ahogy a kocsin volt, vagyis ki lehet köbölni, hogy úgy mégis hány méter, értsd erdei köbméter fát kaptunk?

Azonban most, amikor a faárak is az egekben vannak és azok is fával akarnak tüzelni, akik sosem szoktak, új trükköt vethetnek be a fuvarosok nem túl tisztességes képviselői. Azt mondják, hogy nem volt idejük, és emiatt csak leszórták a rönköket az udvaron. A szociális fát szállítók is gyakran élnek ezzel a módszerrel, így a vevő, vagyis az önkormányzat sosem tudja meg, hogy hány erdei méter fát kapott, és hogy hány forinttal károsították meg?