Decemberben 18-án délután négykor kezdődik az ünnepi műsor Sárkeresztesen, advent negyedik vasárnapján. A Falukarácsony Krähling János polgármester köszöntőjével kezdődik, de jelen lesz Újvári Sándor Csaba református lelkész, Szendrei Mihály diakónus és Varga-Pekalics Patrícia, a Sárkeresztesért Egyesület elnöke is. A színpadon gyerekek adnak elő egy betlehemes játékot, melyben közreműködik az Ó-Borbála Hagyományőrző Csoport.

Ezt követően sor kerül a negyedik gyertya meggyújtására és mindeközben adománygyűjtés is zajlik majd egy összecsukható elektromos kerekesszék vásárlásához. Ladi Patrik volt sárkeresztesi lakos számára gyűjtenek a helyiek, hogy könnyítsenek a beteg helyzetén.

A szervezők az előadások után szeretet vendéglátásra invitálnak mindenkit, nem csak fogyasztókat, hanem adományozókat is, így meleg tea, forralt bor, sült gesztenye és persze sütemény felajánlásokat örömmel fogadnak. Fontos, hogy az eseményre érkezők hozzanak magukkal bögrét, illetve poharat, amivel hangulatosabbá válik a forró italok fogyasztása, és kisebbé az ökológiai lábnyom.