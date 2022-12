Idén második alkalommal hívta életre Szakács László és Szláni Balázs a Karácsonyi felvonulás és BMW Mikulás elnevezésű programot, ami már tavaly is nagy sikernek örvendett. Ma kora délután a Mol Aréna Sóstó parkolójában gyülekeztek a márkatársak, hogy ünnepi díszbe öltöztessék autóikat és összegyűjtsék a mikuláscsomagokat, amelyeket mintegy belépő gyanánt hoztak magukkal.

A színes boákkal, égősorokkal és egyéb karácsonyi kiegészítőkkel feldíszített autókból álló konvoj 15:00 órakor indult a Tóvárosi Általános Iskolához, ahol már a csomagtartókba rejtett csomagok egy része is új gazdára lelt. Ezt követően, 16:30 órakor a Horvát István utca – Széchenyi út – Palotai út – Budai út – Zombori út érintésével indulnak el a felvonulók, akik végül a Köfém lakótelep buszállomása melletti parkolóban várják a kicsiket és nagyokat egyaránt, 18:00 és 20:00 óra között.



Szakács László elmondta, idén újdonság, hogy a mikuláscsomagok mellett kitisztított és újszerű állapotban lévő plüssöket és játékokat is gyűjtöttek a résztvevők, amiket a két ünnep között egy anyaotthonba visznek majd. Tavaly sok mikuláscsomag maradt a felvonulás után, amit akkor a megyei kórház gyermekosztályára vittek el. A szervező szándéka, hogy amennyiben ebben az évben is maradnak csomagok, azok ezúttal is a kórházban lévő gyermekekhez kerülnek majd.