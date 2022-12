A Jáky József Technikumban összegyűlt küldöttek a megyei szervezet elnökének Molnár Istvánt, titkárának Kalmár Tamást, társelnökének pedig Horváth Jánost választották meg. A közúti-vasúti szakcsoport elnöke Grosz Krisztina lesz az elkövetkezendő négy évben.

– A Közlekedéstudományi Egyesületbe szeretnénk minél több fiatalt bevonni, minél szélesebb körben nyitni – emelte ki a következő időszakra vonatkozó legfőbb célt Molnár István. Mint mondta, ezeket nem az iskolákon, hanem különböző rendezvényeken keresztül kívánják elérni.

Ugyanakkor az egyesület elnöke fontos célként fogalmazta meg annak elérését is, hogy a jövőben minél jobban részesei legyenek a közlekedést érintő kérdések megvitatásába. – Eddig is szerveztünk különböző szemléletformáló akciókat társszervekkel együttműködve, ezt pedig a jövőben is meg fogjuk tartani – emelte ki Molnár István. Mint mondta, a tervek szerint ezekkel az akciókkal is elsősorban a fiatalokat célozzák majd meg a közlekedésbiztonságra történő nevelés érdekében.

Molnár István és a szervezet tisztségviselői az elkövetkezendő négy évre kaptak megbízatást a küldöttektől, ez idő alatt pedig továbbra azért dolgoznak majd, hogy a közlekedés minél biztonságosabbá váljon.