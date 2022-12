A jó hangulatú találkozón Varga Tünde polgármester köszöntötte a dolgozókat. Megköszönte mindenkinek ez évi munkáját, ami sok, előre nem látható akadály, nehézség miatt néha nem volt gördülékeny, de összefogással és egy célt látva azért mindig "összerázódtak a dolgok" a jó irányba. Sajnos a koronavírus járvány idején az ilyen kis évzáró ünnepségek is elmaradtak, s emiatt lehetett kissé tapasztalni, hogy a közösségek illetve a munkatársak kissé eltávolodtak egymástól. Varga Tünde pohárköszöntőjében arról is beszélt, hogy szerencsére azért jó dolgok is történtek Nádasdladányban. Ehhez pedig nagy szükség volt a közösség összetartó erejére. A közös koccintást a vacsora elköltése követte, aztán a kötetlen beszélgetésen már sikerült hátrahagyni a dolgos mindennapok problémáit, gondjait.