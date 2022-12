Előkarácsonyi ajándék érkezett a Fejér Megyei Szent György Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályára, melyet Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke adott át.

– Minden alkalmat megragadunk, hogy elismerésünket fejezzük ki az egészségügyi ágazat dolgozói irányába. Mindannyian láttuk, hogy a vírushelyzetben is mekkora munkát és milyen példás hozzáállást végzett az egészségügyi ellátórendszer, és a hétköznapokban is számos olyan feladat, teher van, amit az itt dolgozó orvosok, ápolók, személyzet, háttérszemélyzet, fizikai dolgozók a megye lakossága érdekében, az egészségügy érdekében végeznek. Megyei önkormányzatként minden lehetőséget igyekszünk kihasználni arra, hogy megköszönjük az egészségügyben dolgozók munkáját és felhívjuk a társadalom figyelmét arra, hogy az egészségügyi ellátórendszerünk biztos háttérrel bír, köszönhetően az itt dolgozó szakemberek hozzáértésének, elhivatottságának. – fogalmazott Molnár Krisztián. Kiemelte, az elmúlt évek fejlesztéseinek eredménye szemmel látható, országosan és világszínvonalon is példás, ötcsillagos szállodai színvonalú szobák és olyan körülmények vannak a fehérvári szülészeten, amelyek könnyedén felveszik a versenyt a főváros magánklinikáival.

Fotós: Héjj Vivien / FMH

A megyei önkormányzat időszakosan érdeklődik, mire lenne szükségük a kórházi dolgozóknak, mivel lehetne a hétköznapjaikat komfortosabbá tenni, így esett a választás ezúttal egy tárgyi ajándékra, egy nagy teljesítményű automata kávéfőzőre, amelyet Bucsi László, a kórház főigazgatója, Hagymásy László, szülészet-nőgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa és az osztály dolgozói vettek át.

– Azt gondolom, a jelenlegi helyzetben a szülészeti osztály – más szülészeti osztályokhoz képest – nagyon jó helyzetben van. A kollégák rendkívül nehéz munkát végeznek, folyamatos megterhelésnek vannak kitéve. Ez a mi második otthonunk, ami ezentúl még komfortosabb lesz. – mondott köszönetet Hagymásy László.