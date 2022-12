Az eseményen elsőként Turi Balázs beszélt a szép számban érkező hallgatóságnak. A polgármester elmondta: -Nemrég átadtuk a felújított óvodát és bölcsődét, most pedig a szintén felújított ravatalozót. Reményeink szerint ez egy üzenet az embereknek, hogy lássák, településünkön a bölcsőtől a sírig mindenki fontos számunkra. Nem feledhetjük el, hogy halandók vagyunk, de ezt tanultuk, ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal meg, akkor egyedül marad. Ha a föld alá kerül, akkor sok termés lesz belőle. Ez a meggyőződés vezérelt minket, amikor belevágtunk a ravatalozó felújításába.

Mint megtudtuk, a felújításhoz szükséges volt egy komolyabb pályázati forrásra, amit végül a Magyar Falu Program biztosított is. A leadáshoz képest alig egy hónappal később, 2022. márciusában kapták meg a támogatói döntést. Az így érkező is 28.5 millió forintnak köszönhetően elkészült egy, a gyászoló családok, rokonságuk, számára Igen hasznos előtető elkészült, emellett az egész épület új cserépfedést kapott. Megújultak a mellékhelyiségek is, és a szerszámtárolót is modernizálták. A mostani fejlesztés részeként egy új, kétszemélyes kegyeleti hűtő is helyet kapott a ravatalozóban.

A nagyközség vezetője kiemelte beszédében: -Köszönöm a képviselőtársaimnak is a támogatást és atz 1.1 millió forintos önrész biztosítását. Ez alkalommal is egység volt közöttük, így kijelenthetem, hogy soha nem volt kérdés, hogy miért vállalunk fel olyan valamit, ami igazából folyamatosan veszteséget hoz, mert ezen a helyen, ahol most állunk nincs költségvetés, nincs bevétel és kiadás, de nincs profit sem, csak veszteség van. Veszteség, mert minden emberért kár.