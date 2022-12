A karácsonyi készülődést, a belvárosi vásárlást is segíti az a döntés, miszerint december 17-én szombaton délelőtt kell utoljára fizetni a parkolásért az I.,II. és III. övezetben. A zónás fizetési rendszer hatálya alá tartozó területeken egészen 2022. január 2-án, hétfőn reggel 8 óráig díjmentes lesz a parkolás a megyeszékhelyen. Ha valaki ezt előre nem tudná, az ingyenességről legkésőbb az automatánál értesül, hiszen ebben az időszakban nem működnek majd a parkolóautomaták.

Januártól némi változás is beáll a fizetős rendszerben, több új utcát vonnak be a zónás parkolásba. Ezek a területek, amint arról Székesfehérvár honlapja is beszámol, sűrűn lakott városrészek, ahol csak a lakók válthatnak ki kedvezményes éves parkolóbérletet. Így az eddigi tapasztalatok, illetve a remények alapján könnyebbé válik majd a társasházak körüli parkolás.

A város honlapja szerint az alábbi területekkel bővül a zónás fizetős rendszer 2023-tól: